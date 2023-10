Umfrage: Kaum Hoffnung auf bezahlbaren Wohnraum im Südwesten

Mehr zum Thema

Pro-palästinensische Demo in Karlsruhe beendet In Karlsruhe haben sich am Dienstagabend bis zu 150 Menschen zu einer pro-palästinensischen Kundgebung versammelt. Die Veranstaltung mit Redebeiträgen habe etwa eine Stunde gedauert, teilte die Polizei Karlsruhe auf Nachfrage mit. Zwischenfälle habe es bei der Kundgebung auf dem Marktplatz in der Innenstadt, bei der auch palästinensische Flaggen gezeigt wurden, keine gegeben, so die Polizei. Eine Privatperson hatte die Veranstaltung angemeldet.