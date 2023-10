„Um Himmels Willen“-Star Janina Hartwig schwebt mit DIESEM Politiker auf Wolke sieben

Tausendmal gesehen, tausendmal ist nichts passiert – und plötzlich hat es dann doch Zoom gemacht. Von 2006 bis 2021 hat Janina Hartwig sage und schreibe 199 Folgen der Erfolgs-Serie „Um Himmels Willen“ in Landshut gedreht, doch mehr als einen freundlichen Gruß hat sie bei ihrem Aufeinandertreffen mit dem städtischen Bürgermeister Alexander Putz nie ausgetauscht. „Daher kannten wir uns, aber immer nur vom Guten-Tag-Sagen“, verriet die Schauspielerin jetzt im Gespräch mit der tz.

Erst Monate später wurde aus den flüchtigen Bekannten schließlich ein Liebespaar. Bei dem historischen Spektakel „Landshuter Hochzeit“ Anfang Juli, bei dem die Schauspielerin als Ehrengast eingeladen war, kamen sich die beiden näher. „Und ja, dann hat’s auch schnell gefunkt. Seitdem sind wir zusammen“, so Hartwig. „Ich bin sehr glücklich, mir geht's gerade richtig gut!" Und das sieht man ihr beim Besuch der Circus-Roncalli-Premiere an der Seite ihres neuen Partners auch an.