Ulmer verschlafen Anfangsphase im Eurocup

Nach einer in der ersten Halbzeit enttäuschenden Leistung hat der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm eine Niederlage im Eurocup kassiert. Der Bundesligist verlor am Mittwoch 75:86 (24:51) bei U-BT Cluj-Napoca und verpasste es, an den heimstarken Rumänen in der Tabelle der Gruppe B vorbeizuziehen. Nach sechs Spielen haben die Ulmer weiterhin vier Siege auf dem Konto.

Bereits Mitte des zweiten Viertels lagen die Hausherren mit 37:17 in Führung. Ulm fehlte lange die Präsenz in der Defensive und das Glück im Abschluss. Am Ende war es aus Sicht der Gäste ein gebrauchter Tag. Daran änderte auch die Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel nichts mehr.