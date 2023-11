Ulmer Basketballer siegen im Eurocup gegen Podgorica

Der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm hat am siebten Spieltag des Eurocups seinen fünften Sieg gefeiert. Das Team von Cheftrainer Anton Gavel bezwang Buducnost Podgorica am Dienstag letztlich klar mit 84:67 (37:37).

20 Minuten lang war es ein Duell auf Augenhöhe zwischen den Schwaben und ihren Gästen aus Montenegro. Im dritten Viertel zogen die Ulmer davon. Erfolgreichste Werfer des Bundesligisten waren Dakota Mathias und Trevion Williams mit jeweils 13 Punkten.

Zu ihrem nächsten Spiel im internationalen Wettbewerb treten die Ulmer am Mittwoch, 22. November, bei Aris Midea Thessaloniki in Griechenland an.