Ulmer Basketballer kassieren erste Heimniederlage

Eakins will Adler-Spieler zu Bestleistungen inspirieren Neu-Trainer Dallas Eakins findet es ermutigend, dass sich die Spieler der in der Deutschen Eishockey Liga strauchelnden Adler Mannheim nach der Freistellung von Coach Johan Lundskog und des Sportmanagers Jan-Axel Alavaara mit der Krise auseinandersetzen. Sie beschäftigen sich wirklich mit der Situation, sie wollen etwas ändern. Es war sehr emotional, sagte der neue Coach am Mittwochabend bei seiner offiziellen Vorstellung über seine ersten Eindrücke.