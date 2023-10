Ulm will ab Montag wieder Flüchtlinge aufnehmen

Mehr zum Thema

Shani Louk: Treffen zwischen Mutter und Baerbock geplant Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will sich nach Informationen der Familie bei ihrem Israel-Besuch auch mit der Mutter der mutmaßlich in den Gazastreifen verschleppten Shani Louk treffen. Das Treffen soll am Freitagnachmittag an einem geheimen Ort stattfinden, teilte die Familie der 22-Jährigen in Sulz am Neckar mit. Die deutsche Staatsbürgerin soll bei einem Musikfestival in der israelischen Negev-Wüste von der islamistischen Hamas als Geisel genommen worden sein.

Zoll stellt Verstöße bei Paketdienstleistern fest Zollbeamte haben in Baden-Würrtemberg im Rahmen einer bundesweiten Kontrollaktion mehrere Verstöße in der Paketbranche festgestellt. Wie das Hauptzollamt Lörrach am Freitag mitteilte, ergaben sich bei den Überprüfungen am Montag insgesamt vier Hinweise auf Mindestlohnverstöße sowie auf illegale Beschäftigung. In acht Fällen sei außerdem Lohn vorenthalten oder veruntreut worden. Eine Person habe trotz ihrer Beschäftigung weiter Sozialleistungen bezogen.