Ulm gewinnt im Eurocup sein zweites Spiel

Ludwigsburg verliert zum Auftakt der Champions-League Die MHP Riesen Ludwigsburg sind mit einer Niederlage in die Basketball-Champions-League gestartet. Bei AEK Athen verlor der Bundesligist am Dienstagabend mit 79:84 (43:44). Bester Schütze der Schwaben war Jayvon Graves mit 17 Punkten. Zudem holte der US-Amerikaner elf Rebounds. In Eddy Edigin (15), Desure Buie (13) und Deion Hammond (10) punkteten drei weitere Spieler zweistellig. Das zweite Spiel der Gruppenphase bestreitet Ludwigsburg am kommenden Dienstag (20.00 Uhr) gegen King Szczecin.

Rhein-Neckar Löwen starten mit Sieg in die European League Die Rhein-Neckar Löwen sind erfolgreich in die Gruppenphase der European League gestartet. Der Handball-Bundesligist gewann am Dienstagabend beim schwedischen Meister IFK Kristianstad mit 26:20 (13:10). Vor 3251 Zuschauern war Nationalspieler Juri Knorr mit neun Treffern der beste Torschütze für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, für die es in der kommenden Woche mit einem Heimspiel gegen den französischen Titelanwärter HBC Nantes weitergeht. Dritter Gegner in der Vorrundengruppe A ist der portugiesische Spitzenverein Benfica Lissabon.