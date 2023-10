Übung einer Amok-Lage der Polizei in Zwickau

Mehr zum Thema

Polizeischüler wegen Rechtsextremismus-Verdacht suspendiert In Sachsen ist ein Polizeischüler unter Rechtsextremismus-Verdacht suspendiert worden. Dem 18-Jährigen wurde verboten, die Dienstgeschäfte auszuüben und somit an der Ausbildung weiter teilzunehmen, teilte die Hochschule der Polizei (FH) in Rothenburg am Montag mit. Anlass seien strafrechtliche Ermittlungen der Görlitzer Kriminalpolizei, die am Sonntag wegen des Vorwurfs der Beleidigung sowie der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet wurden. Der Tatverdächtige soll öffentlich verschiedene beleidigende sowie rechtsmotivierte Äußerungen getätigt haben, hieß es.

Mann stürzt nahe der Bastei in die Tiefe und stirbt Ein 20-Jähriger ist am Sonntag nahe der Bastei im Elbsandsteingebirge in den Tod gestürzt. Der junge Mann war mit anderen Menschen an einem Aussichtspunkt unterwegs und aus zunächst ungeklärter Ursache rund 60 Meter in die Tiefe gefallen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Für ihn kam jeder Hilfe zu spät. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um einen Unfall. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei derzeit nicht.