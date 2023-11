Üble Nachrede gegen Bundestagsabgeordneten: Haftstrafe

Mehr zum Thema

Fast 500.000 Euro Schaden wegen Brandes in Mehrfamilienhaus Ein Schaden von etwa einer halben Million Euro ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bodelshausen (Landkreis Tübingen) entstanden. 17 Menschen mussten in der Nacht auf Mittwoch ihre Wohnungen verlassen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wurde demnach niemand verletzt.

Gasleitung repariert nach Evakuierung von etwa 60 Menschen Nach der Evakuierung von etwa 60 Menschen aus ihren Häusern und Wohnungen im Rhein-Neckar-Kreis wegen eines Gasaustritts haben Fachleute die beschädigte Gasleitung repariert. Die Bewohner konnten in der Nacht zu Mittwoch nach einigen Stunden wieder in ihr Zuhause in Sandhausen zurückkehren, wie die Polizei mitteilte.