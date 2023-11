Überwiegend ruhige Halloween-Nacht in Berlin

Mehr zum Thema

Wolken und örtlich Regen in Berlin und Brandenburg Viele Wolken und vereinzelt Regen erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Immerhin in der Niederlausitz kommt es zeitweise zu Auflockerungen und Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 Grad in der Uckermark und 15 Grad im Süden Brandenburgs.

Härtel: Wassertemperatur in Hallenbädern wird angepasst Nach dem Ende der Freiluft-Badesaison können die Schwimmer wieder auf höhere Temperaturen in den Hallenbädern hoffen. Die Wassertemperatur in den Schwimmbädern wird auch wieder angepasst. Ich habe jetzt aber noch nicht das letzte Signal, wann auf die angemessene Temperatur von 27, 28 Grad umgestellt wird. Ich gehe davon aus, dass es geschehen wird, zumal auch die Saunen wieder öffnen, sagte Thomas Härtel, Präsident des Landessportbundes Berlin (LSB), der Deutschen Presse-Agentur.