Überwiegend bewölkt und windig in Sachsen: Teils Regen

Wolken, Wind und Regen erwarten die Menschen in Sachsen am Wochenende. Dabei wird der Samstag meist stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach kommt es gebietsweise zu Regen. Im Tiefland treten starke Böen, auf dem Fichtelberg zeitweise schwere Sturmböen auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. Nachts bleibt es bewölkt, der Regen breitet sich bis in den Süden aus. Allmählich lässt der Wind nach - die Temperaturen liegen bei zwischen 8 und 12 Grad.

Am Sonntag wird es zunächst bedeckt und noch gebietsweise regnerisch. Ab dem Mittag wechseln sich Wolken und Sonne ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad. In der Nacht zum Montag wird es wolkig und trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 6 und 9 Grad, in Bodennähe kann Frost auftreten.