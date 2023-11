Überraschung bei „Are you the one? - Realitystars in Love": Endlich ist ein Kleinen vergeben!

Riesen-Überraschung beim Wiedersehen von „Are you the one? – Realitystars in Love“!

Marvin Kleinen verkündet, dass er vergeben ist und zwar nicht an seine On-Off-Flamme Shakira, sondern an Jenny Degenhart. Und auch bei einem weiteren Paar hat es nach der Sendung gefunkt.

