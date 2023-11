Doch Christina darf sich in Düsseldorf nicht nur über den Applaus des Publikums und den unnachahmlichen „Let’s Dance“-Spirit freuen. Auch ihren Ehemann Luca Hänni kann sie endlich wieder in die Arme schließen. Der war bei der Show nämlich dabei, nachdem er einen Tag zuvor seine eigene Tour in München abgeschlossen hatte. „Es war so schön, ihn nach so langer Zeit wiederzusehen“, schwärmt Christina in ihrer Instagram-Story.