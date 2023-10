Überquerung für Anbindung von zweitem LNG-Terminal fertig

Mehr zum Thema

Sartorius-Erholung dauert länger als erhofft: Stellenabbau In der Pandemie hatte Sartorius sein Geschäft mit Pharma- und Laborausrüstung kräftig ausgebaut. Jetzt sieht sich der Konzern einer schwachen Nachfrage gegenüber und baut weitere Stellen ab. Doch das Unternehmen sieht Licht am Ende des Tunnels.

Bahnstrecke der RB77 auf unbestimmte Zeit gesperrt Nach dem Unfall an einer Bahnbrücke bleibt der Zugverkehr zwischen Hessisch Oldendorf und Elze auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Es ist eine umfangreiche Reparatur notwendig, sagte eine Bahnsprecherin am Mittwoch. Um den Zugverkehr auf der Linie RB77 wieder aufzunehmen, solle schnellstmöglich eine Hilfsbrücke montiert werden.