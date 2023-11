Übernahmeangebot für Hamburger Hafenlogistiker HHLA endet

Mehr zum Thema

Hamburger Schwäne werden für das Winterquartier eingesammelt Wie jedes Jahr im Herbst müssen die Alsterschwäne nun wieder Abschied vom freien Schwimmen auf Hamburgs Gewässern und Kanälen nehmen. Die Tiere kommen von Dienstag an ins Winterquartier. Die ersten Schwäne sollen am späten Vormittag (11.00 Uhr) an der Rathausschleuse eingesammelt und mit Booten zum Eppendorfer Mühlenteich gebracht werden. Dort ist zum Schutz vor der Vogelgrippe wieder ein Zelt aufgebaut. Die restlichen Tiere, die im Sommer auf den weit verzweigten Nebenarmen unterwegs waren, sollen in den darauffolgenden Tagen eingesammelt werden. Insgesamt werden wohl rund 80 Alsterschwäne am Mühlenteich überwintern.

Küchenbrand in Hamburg: Frau gießt Wasser auf erhitztes Öl Bei einem Küchenbrand im Hamburger Stadtteil Wandsbek ist eine junge Frau leicht verletzt worden. Die 20-Jährige habe am frühen Samstagabend Wasser auf heißes Öl gegossen, teilte die Polizei mit. Daraufhin kam es zu einer Verpuffung. Die 20-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte die Hamburger Morgenpost darüber berichtet.