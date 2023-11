Übernahme perfekt: Tegut baut Basic-Biomärkte um

Mehr zum Thema

Tauben in Limburg sollen getötet werden: Tierschützer empört Die Tage vieler Tauben in Limburg dürften gezählt sein. Nach einem Mehrheitsvotum der Stadtverordneten soll noch eine rechtliche Prüfung erfolgen - dann dürfte es den Tieren an den Kragen gehen.

Tödlicher Unfall mit mehreren Fahrzeugen bei Fulda Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße nahe Fulda ist am Dienstagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen, vier weitere wurden teils schwer verletzt. An dem Unfall seien mehrere Fahrzeuge beteiligt gewesen, die Ursache war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall auf der Bundesstraße 458 zwischen der Anschlussstellen Fulda-Mitte und Petersberg-Böckels. Am Morgen waren die Einsatz- und Rettungskräfte zunächst noch vor Ort, die Bundesstraße war voll gesperrt.