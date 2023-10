Überlebender Vater muss tote Tochter (1) zurücklassen - Mutter weiter im Koma

In der italienischen Presse erzählt der junge Vater: „Ich erinnere mich wenig an die Reise. Wir stiegen in den Bus, setzten uns, Maike war mir gegenüber, ich hielt Charlotte in meinen Armen.“ Es sind die wahrscheinlich letzten glücklichen Momente der jungen Familie aus Rheinfelden (Baden-Württemberg). Gegen 19.50 Uhr verunglückt der Bus, stürzt eine Brücke hinab, fängt Feuer. Ihr eigentliches Ziel, den Campingplatz Hu im Stadtteil Marghera, erreichen sie an diesem Abend nicht.

Dabei sollte es ein echter Traum-Tag sein: Der 28-jährige Nico V. macht Urlaub mit Tochter Charlotte (1) und seiner Frau Maike (27) in Italien. Alle drei sitzen in dem Bus, der sie zurück zu ihrem Campingplatz bringen soll, doch dort nie ankommen wird. Die Bilder des dramatischen Unfalls gehen um die Welt, haben viele Menschen bewegt.

An den Moment des Absturzes erinnert sich der Vater nicht mehr, er führt aus: „Ab und zu kommen mir Bilder in den Sinn, ich sehe Leute und ich sehe das Innere des Buses. Aber ich weiß nicht, ob wir schon abgestürzt sind oder nicht. Es ist alles noch immer verwirrend. Ich schloss meine Augen und habe sie erst im Krankenhaus wieder geöffnet“, schreibt Corriere della Sera.

