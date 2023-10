Die palästinensischen Angreifer sollen am Samstagmorgen (7. Oktober) plötzlich das Feuer auf die Feiernden in Re’im eröffnet haben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Van mit Bewaffneten auf das Festivalgelände gefahren sein und wahllos in die Menschenmenge gefeuert haben. Neben Attacken mit mehreren Tausend Raketen auf israelische Ortschaften drangen Armeeangaben zufolge auch bewaffnete Palästinenser bei dem Überraschungsangriff nach Israel vor. Zudem gab es unbestätigte Berichte über Geiselnahmen und Entführungen in den Gazastreifen. Das Land wurde nach Angaben der Armee in Kriegsbereitschaft versetzt. (jgr, mit dpa)