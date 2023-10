Überflutung beschädigt Strandpromenade in Sassnitz auf Rügen

Mehr zum Thema

Wasserpegel in Mecklenburg-Vorpommern sinken Nach dem Unwetter von Freitag beruhigt sich die Lage in Mecklenburg-Vorpommern langsam. Die Feuerwehr des Landkreises Vorpommern-Rügen schätzt das Ausmaß des Sturms in Mecklenburg-Vorpommern als eher glimpflich ein. Etwas, was uns aus der Ruhe bringt, hatten wir noch nicht, erklärte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Samstag.