Überfall bei Date: Hinweise nach „Aktenzeichen XY“

Mehr zum Thema

Menschen in NRW überdurchschnittlich zufrieden In Nordrhein-Westfalen leben nach einer aktuellen Befragung vergleichsweise glückliche Menschen. Im am Donnerstag vorgestellten Glücksatlas liegt NRW im Ranking der Bundesländer auf dem fünften Platz und damit leicht oberhalb des gesamtdeutschen Durchschnitts.