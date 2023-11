Überfall auf Tankstelle: Bewaffneter schlägt Angestellte

Mehr zum Thema

Autofahrer kracht gegen Baum - lebensgefährlich verletzt Ein 35-Jähriger ist im münsterländischen Sassenberg mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. In einer Linkskurve sei der Mann am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Von der Feuerwehr sei er aus dem völlig zerstörten Wagen gerettet und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Später Dämpfer gehört für Seoane zum „Prozess“ Im DFB-Pokal hat Borussia Mönchengladbach die nächste Runde erreicht, in der Liga gab es zuletzt vier Punkte. Coach Seoane sieht sein Team auch wegen des späten Dämpfers in Freiburg in einem Prozess.