Über Terroranschlag ausgetauscht: Jugendliche festgenommen

Ein Wintertag in NRW mit Stau-Frust und Ski-Lust Schneeschieben, Salzstreuen, Schlittenfahren: In vielen Regionen Nordrhein-Westfalens ist es richtig winterlich. Das sorgte für Probleme im Berufsverkehr - und für (Vor-)Freude bei Wintersportlern.