Über eine Million Menschen beim Vorlesetag erwartet

Grönemeyer, Bosse und Co. am Freitag bei Polyton-Musikpreis Heute Abend wird der neue Polyton-Musikpreis in Berlin vergeben. Nach Angaben der Veranstalter handelt es sich dabei um einen Preis von Musikschaffenden für Musikschaffende, initiiert von der Akademie für Populäre Musik. Mitglieder der Akademie sind unter anderem Shirin David, Herbert Grönemeyer, Johannes Oerding und Judith Holofernes.