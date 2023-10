Über Behandlung verärgert: Mann droht Krankenhaus mit Bombe

Mehr zum Thema

40.000 Schaulustige bei Messe „Reisen & Caravan“ Die Messe Reisen & Caravan hat nach Angaben der Veranstalter in diesem Jahr die Marke von 40.000 Gästen geknackt. Dies sei die höchste Besucherzahl in 32 Jahrgängen der Reisemesse, teilte der Messeveranstalter RAM am Dienstag zum Abschluss mit. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sei die Besucherzahl um etwa ein Viertel gestiegen. Seit dem vergangenen Samstag hatten auf dem Erfurter Messegelände 315 Aussteller aus Europa und Übersee über Reisemöglichkeiten informiert.

Renaissanceschloss vor Sanierung: Saisonschluss in Museen Nicht alle Museen und Ausstellungen in Thüringen sind ganzjährig geöffnet. Für einige geht die Saison in der Regel Ende Oktober zu Ende, am Reformationstag kamen nochmals Gäste.