Über 8000 Arbeitnehmer bis Juli von Insolvenzen betroffen

Würgeschlange in Altkleidercontainer ausgesetzt Ein Königspython ist in einem Altkleidercontainer in Waibstadt bei Heidelberg ausgesetzt worden. Die ein Meter große Würgeschlange war unterernährt und unterkühlt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auszuschließen sei, dass das Tier selbst in den Container gelangte. Der Königspython wurde an die Tierrettung übergeben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Die Schlange wurde den Angaben nach am Mittwoch beim Entleeren des Containers entdeckt.