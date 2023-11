Über 3000 Besucher bei Thüringer Buchtagen

Mehr zum Thema

RTL

Rückschlag für Halle im Kampf gegen den Abstieg: 2:3 in Verl Der Hallesche FC musste im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag hinnehmen. Die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic verloren am Samstag ihr Gastspiel beim SC Verl trotz Führung mit 2:3 (2:3). Dominic Baumann hatte die Rot-Weißen bereits nach vier Minuten in Führung geschossen. Doch die Gastgeber wandelten durch Nicolas Sessa (17. Foulelfmeter), Torge Paetow (26.) und Oliver Batista Meier (43.) den Rückstand in ein 3:1 um. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Enrique Lofolomo der Anschlusstreffer. Durch die achte Saisonniederlage droht den Hallensern der Absturz in die Abstiegszone.

Erzgebirge Aue torlos bei der SpVgg Unterhaching Erzgebirge Aue ist zum zweiten Mal nacheinander sieglos geblieben und hat den Anschluss an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga verloren. Das Team von Pavel Dotchev kam am Samstag beim Tabellennachbarn SpVgg Unterhaching nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Vor 5000 Zuschauern im uhlsport PARK vergab Nico Vukancic per Kopfball aus Nahdistanz (86. Minute) die große Chance zum Sieg. Aue bleibt somit punktgleich hinter Unterhaching auf Rang sieben der Tabelle.