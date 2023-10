Über 20 Grad und Sonne in Hessen

Mehr zum Thema

Tausend Heuballen brennen auf Acker In Großkrotzenburg im Main-Kinzig Kreis haben am Montagabend auf einem Acker um die Tausend Heuballen gerbrannt. Die Polizei teilte am Dienstagmorgen mit, dass ein Zusammenhang mit einem Lagerhallenbrand am Sonntag in Großkrotzenburg, bei dem auch Heuballen Feuer fingen, möglich sei. In beiden Fällen kann die Polizei eine Brandstiftung derzeit nicht ausschließen. Durch den Brand der Heuballen auf dem Acker entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von geschätzt 30 000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Überfall auf Frankfurter Ehepaar Thema bei „Aktenzeichen XY“ Knapp eineinhalb Jahre nach einem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar in Frankfurt setzen die Ermittler auf Unterstützung durch eine Fernsehfahndung. Der Fall wird am Mittwochabend (11.10.) in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY... Ungelöst (ab 20.15 Uhr) vorgestellt. Die Frau war am frühen Abend des 3. Mai 2022 nach Hause gekommen und von zwei Männern gefesselt, geknebelt und auch einmal geschlagen worden, wie es in einer Mitteilung zur Sendung heißt.

