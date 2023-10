Über 1300 Corona-Fälle im Oktober gemeldet: Dunkelziffer

Mehr zum Thema

Mann angegriffen und ausgeraubt: Jugendliche festgenommen Zwei Jugendliche sollen einen 18-Jährigen in Erfurt körperlich angegriffen und ausgeraubt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der junge Mann am Sonntagfrüh an einer Haltestelle im Süden der Stadt aus einer Tram gestiegen. Die zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren sollen ebenfalls ausgestiegen und ihm bis zum Parkplatz eines Supermarktes gefolgt sein. Dort sollen sie ihn zunächst angesprochen und dann geschlagen sowie getreten haben. Anschließend flüchteten die Beschuldigten laut Polizei mit der Umhängetasche des Opfers und 70 Euro Bargeld.

Kammer: Apothekensterben setzt sich fort - elf Aufgaben Thüringen verliert nach Angaben der Landesapothekerkammer weiterhin Apotheken. In diesem Jahr seien bisher elf Apotheken geschlossen worden und stünden nicht mehr für die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln zu Verfügung, teilte die Kammer am Dienstag mit. Die Gesamtzahl der Apotheken sei auf 496 gesunken. Kammergeschäftsführer Danny Neidel prognostizierte in einer Mitteilung, dass es dieses Jahr zur bisher größten Schließungswelle in der Geschichte des Thüringer Apothekenwesens kommen wird. Das sei angesichts der vielen auf Medikamente angewiesenen älteren Menschen ein Problem.