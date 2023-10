Über 1000 Tesla-Mitarbeiter für bessere Arbeitsbedingungen

Mehr zum Thema

Stichwahl: Wer wird nächster Landrat in Dahme-Spreewald? Es war am Ende eine knappe Entscheidung: Zwei Kandidaten kämpfen in Dahme-Spreewald in einer Stichwahl um den Landratsposten. Wird der AfD-Bewerber der zweite Landrat der Partei in Deutschlands oder schafft es ein parteiloser Einzelbewerber ins Amt?

Pro-palästinensische Demo am Brandenburger Tor abgesagt Eine pro-palästinensische Demonstration am Brandenburger Tor in Berlin ist abgesagt worden. Angemeldet war für Mittwochnachmittag eine Solidaritätskundgebung mit Palästinensern in Jerusalem und palästinensischen Gefangenen in Israel, angekündigt waren 100 Teilnehmer. Inzwischen sei die Anmeldung der Veranstaltung wieder zurückgenommen worden, teilte die Polizei mit. Weitere geplante palästinensische Demonstrationen oder Kundgebungen zur Unterstützung Israels seien derzeit nicht bekannt.