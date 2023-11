Über 1000 Tabletten bei mutmaßlichem Drogendealer gefunden

Mehr zum Thema

Zverev will 2024 und 2025 in Stuttgart spielen Die deutschen Tennisfans können sich auf die Teilnahme von Alexander Zverev in Stuttgart freuen. Diesmal soll nach der Zusage nichts mehr schiefgehen.

Gewalt und Terror: Gentges will auch nach Syrien abschieben Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges fordert bei Abschiebungen in Konfliktländer eine härtere Gangart. In Ausnahmefällen sollten wir auch nach Syrien abschieben, sagte die CDU-Politikerin dem Spiegel. Wenn es um Gewaltverbrecher und Terroristen gehe, halte sie das für richtig.