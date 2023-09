Über 10.000 offene Ermittlungsverfahren im Saarland

Mehr zum Thema

Katze in Sprendlingen-Gensingen angeschossen Eine Katze ist in der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen (Landkreis Mainz-Bingen) angeschossen worden. Beim Tierarzt wurde ein Projektil aus ihrem Bauch operiert, wie die Polizeiinspektion Bingen am Freitag mitteilte. Das Tier überlebte demnach schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am Montagmorgen oder -vormittag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Mann greift Lebensgefährtin an: Polizei stoppt ihn mit Taser Nach einem Angriff auf seine Lebensgefährtin hat die Polizei im pfälzischen Frankenthal einen Mann mit einem sogenannten Taser gestoppt. Zwischen dem Paar sei es in der Nacht zum Samstag zu einem lauten Streit gekommen, teilte die Polizei in Frankenthal mit. Als Polizisten an dem Wohnhaus ankamen, sei der 48-Jährige seine 39 Jahre alte Partnerin auch körperlich angegangen. Weil der Mann laut Polizei auf die Aufforderung, damit aufzuhören, nicht reagierte, sei das Elektroimpulsgerät eingesetzt worden. Der Mann kam in Gewahrsam, gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzung.