U21-Nationalmannschaft: Nachnominierter Riedel fällt aus

AfD-Fraktion will neu gewählten Abgeordneten nicht aufnehmen Die hessische AfD will den Vize-Kreissprecher der AfD Hochtaunuskreis und frisch gewählten Abgeordneten Sascha Herr nicht in die neue Landtagsfraktion aufnehmen. Der derzeitige Fraktionsvorstand schließt seine Aufnahme in die neue Fraktion kategorisch aus, teilte der Parteivorsitzende und Fraktionschef Robert Lambrou am Mittwoch in Wiesbaden mit. Der Parteivorstand habe zudem einstimmig ein Parteiausschlussverfahren beschlossen und lege Herr den Verzicht auf das Landtagsmandat nahe. Hintergrund ist nach den Worten eines Fraktionssprechers ein gemeinsames Foto von Herr mit einem Mitglied der verbotenen rechtsextremistischen Vereinigung Combat 18. Zunächst hatte die Frankfurter Rundschau berichtet.

Rentenversicherung warnt vor SMS-Betrug Eine SMS kündigt ein Geschenk der Rentenversicherung an: Was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist eine Betrugsmasche, wie die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Hessen am Mittwoch mitteilte. Rentnerinnen und Rentner würden oftmals per SMS-Nachricht über eine angebliche Rückerstattung oder einen Bonus informiert und aufgefordert, einen Link anzuklicken. Dabei handle es sich jedoch um Betrüger, die versuchen, an persönliche Daten oder Bankverbindungen zu kommen.