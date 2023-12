U17-Junioren werden am Montag in Frankfurt empfangen

Schon vor dem WM-Finale steht fest: Die deutschen U17-Junioren werden nach ihrer Rückkehr in Deutschland gewürdigt.

Schon vor dem WM-Finale ist den deutschen U17-Fußballern eine Auszeichnung gewiss. Das Nationalteam von Trainer Christian Wück wird am kommenden Montag in Frankfurt am Main empfangen. Dies gelte sowohl im Erfolgsfall als auch bei einer Niederlage im Endspiel am Samstag (13.00 Uhr live/RTL und skysport.de sowie SkySport-App) gegen Frankreich, wie der DFB am Freitag mitteilte. Der Empfang ist am DFB-Campus im Frankfurter Stadtteil Niederrad geplant und soll bereits um 9.00 Uhr beginnen.

In der Revanche für das EM-Finale, bei dem die deutsche Auswahl am 2. Juni in Budapest durch ein 5:4 im Elfmeterschießen den Titel geholt hatte, kommt es in Surakarta zum mit Spannung erwarteten Kräftemessen zwischen Frankreich und Deutschland. Für die deutsche Junioren-Auswahl ist es das erste WM-Finale seit 38 Jahren.

Für uns ist es ein unbeschreibliches Erlebnis, innerhalb von fünf Monaten das zweite Finale spielen zu dürfen, das zweite Mal gegen Frankreich. Dass zwei europäische Teams sich hier in Indonesien durchsetzen, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Aber das zeigt, welche Qualität wir in Europa haben. Es wird ein Finale werden auf einem hohen Niveau mit einem ganz engen Ergebnis, sagte Wück.