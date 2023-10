U1: Sperrung zwischen Jungfernstieg und Hamburg Hbf

Mehr zum Thema

Kinder können mit MuseumsCard zwei Tage gratis fahren Kinder und Jugendliche können zwei Donnerstage in den Herbstferien mit der MuseumsCard kostenlos den Nahverkehr in Schleswig-Holstein nutzen. Am 19. und 26. Oktober gilt die MuseumsCard als Fahrschein in allen Bussen und Bahnen des Nahverkehrs im Land sowie in den Regionalzügen, die nach Hamburg fahren, wie der Jugendring mitteilte. Die Bus- und Bahnunternehmen in Schleswig-Holstein unterstützen die Aktion demnach bereits zum 17. Mal. Mit den Freifahrttagen soll jungen Menschen der Zugang zu Museen im ganzen Land ermöglicht werden.