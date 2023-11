U1 fährt ab Montag wieder zwischen Jungfernstieg und Hbf Süd

Mehr zum Thema

Hamburgs Imker zufrieden mit Honigernte - seltener Tauhonig Das Honigjahr lief für die Imker in Hamburg richtig gut. Sie haben so viel Honig aus den Bienenstöcken holen können wie schon länger nicht mehr. Und dabei waren die Flugbedingungen für die Bienen so gut, dass es 2024 sogar mal wieder einen ganz besonderen Honig gibt.