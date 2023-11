Tyler Christopher: Ex-Mann von Eva Longoria ist gestorben

Während sich der "Desperate Housewives"-Star noch nicht geäußert hat, bestätigte Christophers einstiger "General Hospital"-Co-Star Maurice Benard (60) den Tod des Schauspielers auf seiner Instagramseite. "Mit großer Trauer teilen wir die Nachricht vom Tod von Tyler Christopher mit", schrieb er und teilte dann einige Details mit: "Tyler ist heute Morgen an den Folgen eines Herzleidens in seiner Wohnung in San Diego gestorben." Benard fuhr in seinem langem Statement unter einem Foto des Verstorbenen fort: "Tyler war ein wirklich talentierter Mensch, der in jeder Szene, die er spielte, zum Leuchten kam und es genoss, seinen treuen Fans durch sein Schauspiel Freude zu bereiten. Tyler war eine süße Seele und ein wunderbarer Freund für alle, die ihn kannten."

Benard bemerkte außerdem: "Tyler war ein Verfechter einer besseren psychischen Gesundheit und einer besseren Drogenbehandlung, der offen über seine Probleme mit bipolarer Depression und Alkohol sprach. Wir sind über den Verlust unseres lieben Freundes zutiefst erschüttert und beten für seine Kinder und seinen Vater."

Von 1996 bis 2016 verkörperte Christopher Nikolas Cassadine in der legendären medizinischen Seifenoper in mehr als 1000 Folgen. Von 2018 bis 2019 hatte er auch eine Emmy-nominierte Rolle als Stefan DiMera in "Zeiten der Sehnsucht". Insgesamt war er sechsmal für den Emmy nominiert.

Von 2002 bis 2004 war er mit Eva Longoria verheiratet, das Paar blieb jedoch kinderlos. Im Jahr 2008 heiratete er die ehemalige ESPN-Reporterin Brienne Pedigo (39), mit der er zwei Kinder hat. Das Paar ließ sich 2021 scheiden. Der Schauspieler kämpfte lange gegen die Alkoholsucht und machte mehrere Entzugstherapien, 2019 musste er sogar unter die Vormundschaft seiner Schwester gestellt werden.

