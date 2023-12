„Tut einfach weh“: Braunschweig verliert den Anschluss

Mehr zum Thema

Flugausfälle: Zugverkehr nach München gestört Der massive Wintereinbruch hat vor allem Süddeutschland getroffen. Doch die Schwierigkeiten wirken sich auch auf den Norden aus. An den Flughäfen in Hannover und Bremen fallen Flüge aus - von und nach München.

Fahrkarten im niedersächsischen Nahverkehr werden teurer Wer Bus oder Bahn in Niedersachsen und Bremen fahren möchte, muss im neuen Jahr mehr Geld bezahlen. Manche Tickets bleiben hingegen zunächst stabil im Preis.