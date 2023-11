Turbulenzen beim KSC: Siegmund-Schultze gibt sich gelassen

Mehr zum Thema

Weniger Asylsuchende: Land verteilt weniger auf die Kommunen Rheinland-Pfalz will von 12. Dezember an nur noch durchschnittlich 350 Asylbewerber pro Woche auf die Kommunen verteilen - derzeit sind es 550. Die Zahl asylbegehrender Menschen, die im Land aufgenommen werden, ist aktuell rückläufig, sagte Integrationsministerin Katharina Binz am Mittwoch in Mainz. Daher würden im Dezember weniger Menschen aus den landeseigenen Aufnahmeeinrichtungen an die Kommunen verteilt. Der SWR hatte zuerst berichtet. In der vergangenen Woche habe das Land 269 Asylbegehrende aufgenommen, Ende Oktober seien es mit mehr als 547 noch gut doppelt so viele gewesen.

Dachstuhl brennt: Viertelmillion Euro Schaden Eine Viertelmillion Euro Schaden ist Polizeischätzungen zufolge bei einem Dachstuhlbrand in Baden-Baden entstanden. Ursache war wohl ein technischer Defekt. Ein Bewohner habe sich wohl leicht verletzt, weil er Tiere aus der Wohnung retten wollte, so die Polizei. Das Feuer war demnach am Mittwoch im Dachspitz des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Dachgeschosswohnung war danach unbewohnbar.