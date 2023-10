Tunnelwände mit verfassungswidrigen Graffitis beschmiert

Unbekannte haben die Wände in einem Bahnhofstunnel in Waren (Müritz) (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit mehreren verfassungswidrigen Graffitis und rechten Parolen beschmiert. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Sechs Schriftzüge und Zeichen seien mit einer Sprühfarbe großflächig aufgetragen worden - unter anderem SS-Runen.

Der genaue Tatzeitraum konnte nach Angaben der Polizei am Sonntag zunächst nicht benannt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 350 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Volksverhetzung, Verwenden von Symbolen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.