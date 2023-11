Tunnelbohrmaschine „Hermine“ nimmt Betrieb auf

Mehr zum Thema

Tanzen und Singen wie Michael Jackson? - Darsteller gesucht Den Moonwalk auf die Bühne bringen und als King of Pop die Musical-Fans begeistern? Für drei leidenschaftliche Tänzer und Sänger verschiedenen Alters könnte das ab Herbst 2024 Realität werden, denn das Hamburger Stage-Theater an der Elbe hat mit dem Casting für die neue Show MJ - Das Michael Jackson Musical begonnen. Es ist für unser Team eine große Herausforderung, einen Darsteller zu finden, der an die Strahlkraft eines Michael Jackson heranreicht: einen Künstler, der nahezu wie Michael Jackson geht, sich bewegt, singt und seine künstlerische Aura hat - dabei aber kein Imitator ist, sagte Stage-Castingdirektor Ralf Schaedler dazu am Donnerstag laut Mitteilung.

DB erneuert Gleis der Marschbahn im Kreis Dithmarschen Die Deutsche Bahn erneuert von Freitag an das Gleis der Marschbahn zwischen Hemmingstedt und Meldorf im Kreis Dithmarschen. Es werde zum Teil zu veränderten Abfahrtszeiten und zum Ausfall einzelner Züge in Regional- und Fernverkehr zwischen Hamburg und Sylt kommen, teilte die Bahn am Donnerstag mit. Die Arbeiten sollen bis zum 29. November dauern.