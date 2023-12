Tuning, Sport und Oldtimer: Essen Motor Show hat begonnen

Mehr zum Thema

Sänger Sasha krank: Nicht alle Konzerte werden nachgeholt Fans des Pop-Sängers Sasha können sich auf Nachholtermine für krankheitsbedingt abgesagte Konzerte freuen, müssen aber auf einige Stationen der Tour verzichten. Für zehn der ursprünglich für Dezember geplanten Konzerte wurde ein Ersatztermin im Mai gefunden, wie die Agentur Semmel Concerts Entertainment am Freitag in Köln mitteilte. Die Auftritte in Erfurt, Siegen und Würzburg müssten leider ersatzlos gestrichen werden, hieß es. Es sei kein adäquater Ersatz gefunden worden.