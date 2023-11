Tüv Nord: Mehr Autos haben Mängel bei Hauptuntersuchung

Spätestens alle zwei Jahre muss jedes Auto in Deutschland zur sogenannten Hauptuntersuchung. Neue Zahlen eines Anbieters zeigen, dass mehr Mängel entdeckt werden. Dafür hat er eine Erklärung.

Immer mehr Autos weisen laut einer Auswertung des Tüv Nord bei der Hauptuntersuchung Mängel auf. Nur noch sechs von zehn Fahrzeugen seien im bundesweiten Durchschnitt zwischen Juni 2022 und Juni 2023 nicht bemängelt worden, teilte der Tüv Nord mit. Im Vergleichszeitraum zuvor seien es noch fast sieben von zehn Fahrzeugen gewesen. Der Tüv Nord hat für diese Statistik den Angaben zufolge alle Hauptuntersuchungen, die an eigenen Stationen oder in Partnerwerkstätten in ganz Deutschland zwischen Juni 2022 und Juni 2023 durchgeführt wurden, ausgewertet. Überdurchschnittlich gute Werte ermittelte der Tüv Nord für Niedersachsen und Bremen.

Die Quote der unbeanstandeten Fahrzeuge sank demnach laut der Analyse des Tüv Nord im bundesweiten Durchschnitt um 8,2 Prozentpunkte auf 60,2 Prozent. Die Zunahme bei den Mängeln hänge unter anderem mit dem steigenden Fahrzeugalter zusammen, hieß es. Denn: Je älter ein Fahrzeug sei, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit, im ersten Anlauf keine Plakette zu bekommen. Aufgrund von Inflation und allgemeinen Preissteigerungen in diversen Lebensbereichen schrecken die Menschen vor einem Kauf eines Neu- oder jungen Gebrauchtwagens aktuell eher zurück, sagte Tüv-Nord-Geschäftsführer Hartmut Abeln.

Einige norddeutsche Bundesländer schnitten bei der Quote der unbeanstandeten Fahrzeuge deutlich besser ab als der Bundesdurchschnitt. In Niedersachsen gab es bei 68,7 Prozent aller Fahrzeuge keine Mängel. Bei 21 Prozent der Autos in Niedersachsen wurden erhebliche Mängel festgestellt. Die Plakette gab es in den Fällen erst nach Beseitigung der Mängel. 10 Prozent der untersuchten Fahrzeuge hatten zumindest geringe Mängel. Im kleinsten Bundesland Bremen gab es laut der Auswertung in 68,5 Prozent aller Fälle nichts zu beanstanden, in 22 Prozent wurden erhebliche Mängel festgestellt. Zumindest geringe Mängel hatten 9,1 Prozent der untersuchten Autos.

Als erfreulich bezeichnete der Tüv Nord den Trend, dass die Zahl der Elektroautos, die zur Hauptuntersuchung kommen, spürbar zunehme. Im Bereich des Tüv Nord gebe es eine Steigerung von über 60 Prozent innerhalb von zwölf Monaten. Hier zeigt sich, dass die Mobilitätswende bereits in vollem Gange ist und die Menschen gesteigertes Interesse an alternativen Antrieben haben, sagte Abeln.

Die Hauptuntersuchung ist alle zwei Jahre fällig und wird nach bestandenem Test mit einer farbigen Plakette auf dem Kennzeichen ausgewiesen. Mit dem Jahreswechsel ändert sich die Farbe von rosa auf grün. Das erleichtert der Polizei, überfällige Hauptuntersuchungen zu erkennen. Wer die Frist mehr als zwei Monate überzieht, riskiert ein Verwarnungsgeld. Ab dem achten Monat kann es auch einen Punkt in Flensburg geben. Neben dem Tüv gibt es auch weitere Anbieter.