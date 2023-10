Tuchel verurteilt beleidigende Plakate in Bayern-Fankurve

Mehr zum Thema

Knobloch: AfD-Ergebnis „schwere Belastung“ für Landtag Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde in München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, sieht im Wahlergebnis der AfD in Bayern ein Problem für das künftige Landesparlament. Das Ergebnis der rechtsextremen AfD wird für die Arbeit im neuen Landtag eine schwere Belastung darstellen, sagte Knobloch am Sonntag in München. Minderheiten wie die jüdische Gemeinschaft werden so weiter verunsichert. Die neue Staatsregierung müsse den Kampf gegen Rechtsextremismus deshalb mit allen Mitteln fortsetzen - und ich weiß, dass sie das auch tun wird. Knobloch gratulierte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu seinem Wahlerfolg.