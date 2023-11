Tuchel „sehr stolz“ auf sein Bayern-Team: „Zwölf Punkte top“

Schon nach vier Spieltagen stehen die Bayern in der Champions League als Gruppensieger fest. Der Trainer ist begeistert - und gibt ein Versprechen.

Thomas Tuchel beglückwünschte seine Spieler zum ersten souverän erreichten Etappenziel in Europa. Nach dem 2:1 gegen Galatasaray Istanbul steht der FC Bayern München in der Champions League nach dem vierten Spieltag im Achtelfinale - und ist dazu auch schon Gruppensieger. Ich habe der Mannschaft in der Kabine gratuliert. Ich bin sehr stolz auf die Leistung. Zwölf Punkte sind top, sagte der Bayern-Coach.

Für die abschließenden Gruppenspiele gegen den FC Kopenhagen und bei Manchester United kündigte Tuchel am Mittwochabend an, dass wir hungrig bleiben. Der 50-Jährige strebt wie in den vergangenen beiden Spielzeiten unter Vorgänger Julian Nagelsmann eine makellose Sechs-Siege-Gruppenphase an. 17 Gruppenspiele am Stück haben die Münchner nun gewonnen, das ist Königsklassenrekord.

Dass die vier Siege auch mühsam waren, mochte Tuchel nicht als Makel bewerten. Glänzen sieht auch mal aus wie harte Arbeit, sagte der Bayern-Coach: Die Punkte glänzen für sich. Die Champions League sei der schwierigste Wettbewerb im Weltfußball. Und eine starke Gruppenphase ist keine Garantie, in der K.o.-Phase im neuen Jahr ganz weit zu kommen. In den vergangenen drei Spielzeiten war jeweils im Viertelfinale Endstation.