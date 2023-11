Tuchel rühmt Müller: Er ist eine „spielende Legende“

Mehr zum Thema

Geprellte P&R-Anleger bekommen weitere 200 Millionen Die 54.000 geprellten Anleger der insolventen P&R-Container-Investmentfirmen sollen fünf Jahre nach der Pleite eine dritte Abschlagszahlung in Höhe von 200 Millionen Euro bekommen. Das teilte Insolvenzverwalter Michael Jaffé am Donnerstag in München mit. Damit erhöht sich die Gesamtsumme der bislang an die Gläubiger gezahlten Gelder nach Angaben des Rechtsanwalts auf 544 Millionen Euro.

Spaenle: Schutz jüdischen Lebens gesetzlich verankern Der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle (CSU) will den Kampf gegen Judenhass in Deutschland ausdrücklich im Gesetz verankern. Er schlage die Verankerung des Staatsziels «Schutz jüdischen Lebens und Bekämpfung des Antisemitismus in der Bayerischen Verfassung und im Grundgesetz», vor, sagte Spaenle am Donnerstag in München.