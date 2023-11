Tuchel nach Experten-Kritik: „Spontan“ und „authentisch“

Mehr zum Thema

Norwegens Kronprinz betont verbindende Kraft der Literatur Norwegens Kronprinz Haakon hat die verbindende Kraft der Literatur betont. In Zeiten der Konflikte zwischen Ländern, Menschen und Ideen kann Literatur eine andere, eine kraftvolle Form der Kommunikation untereinander darstellen, sagte Haakon am Dienstag bei einer deutsch-norwegischen Literaturveranstaltung in München. Gute Literatur kann unsere Empathie und unser Verständnis für andere Menschen, die anders sind als wir selbst, stärken. Gute Literatur könne den Geist öffnen und helfen, Grenzen zu überwinden.

Razzia gegen „falsche Polizisten“: Festnahmen im Libanon Im Kampf gegen die Betrugsmasche falscher Polizisten haben Münchner Ermittler ein Callcenter im Libanon zerschlagen. Neun Menschen wurden bei der Aktion in Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort festgenommen, sieben von ihnen verhaftet - darunter zwei Deutsche aus Bremen. Sie sollen von Beirut aus im großen Stil vorwiegend alte Menschen angerufen und ihnen vorgespielt haben, deren Vermögen sei wegen Einbrüchen in der Nachbarschaft in Gefahr. Vor Ort wurden Geld und Wertgegenstände dann von vermeintlichen Beamten abgeholt.

RTL