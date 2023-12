Tuchel: Mussten immer ein Zuhause bauen

Mehr zum Thema

Viele Glätteunfälle - Wetterdienst: viel Neuschnee Bei Schneefall und glatten Straßen ist die Polizei in der Mitte und im Osten Bayerns fast achtzig Mal ausgerückt. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt meldete am Freitagmorgen 48 Einsätze und fünf Leichtverletzte. Schwerverletzte gab es nicht, in den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden.