TSG Hoffenheim ohne Kramaric gegen Eintracht Frankfurt

Studie: Hohe Arbeitsbelastung für Lehrer an Berufsschulen Berufsschullehrer in Baden-Württemberg haben nach einer Studie eine hohe Arbeitsbelastung - sie leisten demnach im Durchschnitt drei Stunden Mehrarbeit wöchentlich. Die Schulleiter sind mit acht Stunden Mehrarbeit pro Woche sogar noch stärker gefordert als ihre Kollegen, berichten Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung (Samstag) unter Berufung auf eine repräsentative Studie, die die Universität Mannheim im Auftrag des Berufsschullehrerverbandes (BLV) durchgeführt hat.