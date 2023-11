Tschentscher schließt staatliche Hilfen bei Elbtower aus

Mehr zum Thema

Neue Unterkunft für 220 Geflüchtete in Fuhlsbüttel Angesichts des anhaltenden Zustroms geflüchteter und schutzsuchender Menschen nach Hamburg geht in Fuhlsbüttel eine neue Unterkunft mit 220 Plätzen in Betrieb. Ab Montag könnten die ersten Bewohner in die drei in Container-Bauweise erstellten Gebäude neben einer bereits existierenden Einrichtung mit 570 Plätzen in der Flughafenstraße einziehen, teilte der Betreiber Fördern & Wohnen am Donnerstag mit. Geplant sei, sie zu etwa gleichen Teilen mit Einzelpersonen und Familien - teils aus Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber - zu belegen.