Tschentscher macht Druck bei der Schließung des IZH

Im Norden relativ wenige Patienten mit chronischen Schmerzen Schleswig-Holstein hat unter den deutschen Flächenländern den niedrigsten Anteil an Patienten mit chronischen Schmerzen. Nach Angaben der Krankenkasse Barmer vom Mittwoch leiden im Norden durchschnittlich 453 von 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern länger als sechs Monate an Schmerzen. Im Bundesdurchschnitt seien es 571. Die Zahlen beziehen sich auf Abrechnungsdaten aus dem Jahr 2021. Am niedrigsten sind demnach die Zahlen in Neumünster mit 350 Betroffenen pro 10.000 Einwohner. Den höchsten Wert verzeichnet der Kreis Dithmarschen mit 552.

Schweigeminute im Landtag wegen Hamas-Angriffen auf Israel Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat mit einer Schweigeminute der Opfer des Großangriffs der islamistischen Hamas auf Israel gedacht. Das Existenzrecht des Staates Israel sei nicht verhandelbar, sagte Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) zu Beginn der Landtagssitzung am Mittwoch in Kiel. Wir fühlen mit den Hinterbliebenen, sagte sie zu den zahlreichen Opfern des Angriffs. Schleswig-Holstein stehe fest und entschlossen an der Seite Israels. Terror darf, Terror wird niemals siegen. Vor Beginn der Landtagssitzung hatten sich die Fraktionen mit den Spitzen der jüdischen Landesverbände zu einem Gruppenfoto im Foyer des Parlaments getroffen.